Pelicans-pomo vahvistaa: Tommi Niemelältä raju ratkaisu kurimuksen keskellä – ykköstähdelle tylyjä uutisia

Tänään turkoosipaidat kohtaavat Jyväskylässä JYPin. Kokoonpanossa on huomiota herättävä aukko, kun joukkueen paras pistemies, yhdysvaltalainen Ryan Lasch puuttuu rivistöstä.

Tomi Natri /All Over Press

MTV Urheilu tavoitti lauantaina Pelicansin urheilutoimenjohtajan Janne Laukkasen . Laukkasen mukaan Lasch on pelikunnossa. Hänet on tiputettu kokoonpanosta Tommi Niemelän päätöksellä.

– Valmentaja on tämän ratkaisun tehnyt ja seura tukee näitä päätöksiä, Laukkanen kommentoi MTV Urheilulle.

Lasch on Pelicansin alkukauden paras pistemies. Hän on iskenyt 18 otteluun tehopisteet 0+16.

Kriisin partaalla keikkuva Pelicans on ollut tällä viikolla erityishuomion kohteena keskiviikkoisten tapahtumien jälkeen, kun MTV Urheilu haastatteli urheilujohtaja Laukkasta , joka ei osannut sanoa varmuutta päävalmentaja Niemelän asemasta perjantaista SaiPa-ottelua koskien.

Valtavin panostuksin kauteen lähtenyt Pelicans on kuluvan Liiga-kauden suurimpia alisuorittajia. Kansainvälisen tason huippunimillä vahvistettu nippu on sijalla 13, kun Liigaa on jäljellä yksi kierros ennen marraskuun maajoukkuetaukoa.