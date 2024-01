Mitättömästä tilanteesta huolestuttava isku tulikuumalle SM-liigaseuralle

Pelicansin urheilujohtajan Janne Laukkasen mukaan Patrikaisen pelikunto on tällä hetkellä arvoitus. Jatkotutkimuksia on kuitenkin tehty. Joukkue kohtaa perjantaina Ilveksen.

Gustaffsonin palkintokaappi on hulppea. Hän on voittanut muun muassa MM-kultaa, kolme CHL-mestaruutta ja kaksi Ruotsin SHL:n mestaruutta.

Lahtelaisseura on kuumassa vireessä. Joukkue on neljän ottelun voittoputkessa ja alkukauden surkea kurssi on kääntynyt. Sarjasijoitus on tällä hetkellä seitsemäs.