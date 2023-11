Kommentti: Tommi Niemelää uhkaa tyly kohtalo – tämän takia Pelicans-johdon kärsivällisyys on äärikoetuksella

Niemelän mukaan kyse on ”liiallisesta halusta”. Kun negatiivinen kierre on hiipinyt takaraivoon, johtaa se yliyrittämiseen.

Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen on pystynyt kelvollisesti paikkaamaan lahtelaisjoukkueen rajuja menetyksiä. Jussi Olkinuora on saanut hommasta kiinni, Ryan Lasch on pelannut loukkaantuneena, mutta on tehnyt silti kelvollisesti tulosta ja kesken kauden mukaan tullut Nathan Schnarr on ollut mainio vahvistus keskushyökkääjäosastolle.