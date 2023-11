Kommentti: SM-liigassa potkaiset vastustajaa halvalla!

– Martel on tilanteessa ahdistettuna, eikä näe taakseen. Tässä tilanteessa tapahtuva potku on erittäin varomaton, ja siitä aiheutuu vakavan loukkaantumisen riski. Delegaatio ei kuitenkaan pidä tekoa vastustajan harkittuna vahingoittamisyrityksenä.

Yllä lainattu kohta herätti ihmetystä, kun luin kurinpitodelegaation pelikieltopäätöstä Martelin tapausta koskien. Mitä vastustajan luistimella potkaiseminen sitten on, jos ei vahingoittamisyritys?

Lisäksi kurinpitopäätöksen avainpointteihin on erikseen kirjattu, ettei Tallberg loukkaantunut tilanteessa. Se on tietysti valtava onni. Nyt fakta on vain valitettavasti valjastettu ikään kuin lieventäväksi asiaanhaaraksi Martelin teon arvioinnissa.