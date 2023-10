Pekka Toveri: Israel hyökkää maavoimilla Gazaan viikon sisällä

Lauantaina 7. lokakuuta Hamas hyökkäsi Israeliin tavalla, jota on verrattu sekä vuoden 1973 Jom kippurin sotaan että syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin.

Israelin mukaan yli 1 200 ihmistä on kuollut Hamasin hyökkäyksissä. Uhrien joukossa on myös paljon ulkomaalaisia. Pelkästään Supernova-musiikkifestivaalille tehdyssä iskussa kuoli avustusjärjestö Zakan mukaan noin 260 ihmistä.

Gazassa on kuollut noin 1 200 ihmistä, palestiinalaisministeriö sanoo.

"Hinnalla millä hyvänsä"

– Se tarkoittaa, että Hamasilla ja muilla ryhmillä on ollut lähes vuosikymmen aikaa valmistella Gazan kaupunkien puolustamista, kirjoittaa John Spencer yhdysvaltalaisen Modern War Institute -tutkimuskeskuksen verkkosivuilla.

– Tilanne on muuttunut dramaattisesti. Nyt yli 1 200 israelilaista on kuollut. Se on pienelle kansakunnalle niin kova isku, että asia halutaan hoitaa kunnolla hinnalla millä hyvänsä. Tappioita hyväksytään, Toveri sanoo.