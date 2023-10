Onko Israelin maahyökkäys Gazaan peruttu? Pekka Toveri: Netanjahu on jo poliittisesti tuhonnut uransa

Hamasin hyökkäys Israeliin 7. lokakuuta tappoi satoja siviilejä. Tuoreeltaan arvioitiin laajalti, että Israelin maahyökkäys Gazaan on vain ajan kysymys.

Kaksi ja puoli viikkoa myöhemmin Israelin maahyökkäys ei ole alkanut. Näin siitä huolimatta, että Israel on raskaasti pommittanut aluetta päivittäin ja antanut evakuointikäskyn Pohjois-Gazassa asuville.

– Noin 300 000 reserviläistä on mobilisoitu. Pääosa noin neljästä Gazan ympäristöön ryhmitetystä divisioonasta on koottu reserviläisistä. Heitä pitää kouluttaa, täytyy tehdä suunnitelmia ja asutuskeskustaistelu on hyvin vaativaa. Ei sinne kannata raamit kaulassa lähteä kovin nopeasti, Toveri arvioi.