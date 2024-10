Suomalaisarvio Israelin sotastrategiasta: "Nyt ei leikata nurmikkoa, se poltetaan"

Israelin strategia vihamielisiksi katsomiensa naapureiden suhteen on muuttunut, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart .

Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press. Kuvamanipulaatio: MTV Uutiset.

Gazan "nurmikon poltalla" kova hinta

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on toistuvasti todennut, että Gazassa käytävän sodan tavoite on tuhota Hamas.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola muistuttaa Israelin heikentäneen Hamasia tavalla, joka on tuhonnut Gazan täysin.

– Israel on menettänyt pehmeää valtaa. Se uhkaa kulkea paariavaltion luokkaan. Sotilaallinen voitto Gazassa on tullut kovalla poliittisella hinnalla, hän sanoi MTV Uutisille puhelimitse.

Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriön mukaan liki 42 000 palestiinalaista on kuollut 7. lokakuuta alkaneen sodan aikana. Lukua ei ole vahvistettu.

"Rajattu" maasota Libanonissa?

Libanonin suhteen Israel on julkisesti puhunut "rajatusta" maasodasta, eikä järjestön tuhoamista ole julkisuudessa kerrottu tavoitteeksi.

Yhdysvaltalaismedia CNN myös muistutti äskettäin, että Israel on aiemminkin kertonut sotilasoperaatioidensa tavoitteiden olleen "rajattuja", mutta väite on myöhemmin osoittautunut paikkaansa pitämättömäksi.

Merkittävä muutos

Stewart nostaa esille myös Israelin tuoreet iskut Länsirannalle. Ilmahyökkäyksiä on aika ajoin nähty viimeisen vuoden aikana, mutta harvinaisia ne silti ovat, Stewart muistuttaa.

– Kaikki tämä kertoo merkittävästä muutoksesta, mikä Israelissa on tapahtunut, Stewart arvioi.

Vielä on auki, kuinka Israel kostaa Iranin tiistai-iltana tekemän liki 200 ballistisen ohjuksen hyökkäyksen Israeliin. Asiantuntijat pitävät selvänä, että Israel kyllä kostaa hyökkäyksen, epäselvää on vain voiman ja kohteiden määrä.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin arvion perusteella Iranin ohjushyökkäys oli suunnattu Israelin sotilasmahdin kovaa ydintä, ilmavoimia ja tiedustelupalveluita vastaan. Lisää ohjusten kohteista voi lukea alla olevasta linkistä.