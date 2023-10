Israel on tehnyt ilmaiskuja yli kahden miljoonan palestiinalaisen asuttamaan Gazaan sen jälkeen, kun islamistinen äärijärjestö Hamas teki lauantaina yllätysiskun Israeliin.

– Tilanne on katastrofaalinen, sanoi Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) palestiinalaisalueiden ohjelman johtaja Sarah Chateau tiistaina. Järjestö on työskennellyt alueella yli 20 vuotta.

– En usko, että kukaan on turvassa Gazassa, Chateau sanoi.

Maailman lääkärit -järjestön (MDM) varapuheenjohtajan Jean-Francois Cortyn mukaan alueen asukkaista 80 prosenttia on riippuvaisia humanitaarisesta avusta.

– Saarto ja pommitusten voimakkuus vähentävät potilaiden kuljetuksia. Tiimimme vaarantaa henkensä, ja heidän on hyvin vaikeaa tehdä työtään, Corty sanoi.

Gazan kaista on ollut Hamasin hallinnassa vuodesta 2007 lähtien. Israel sanoi maanantaina laittaneensa Gazan täydelliseen saartoon, jossa alueelle ei toimiteta vettä, sähköä tai kaasua.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO vaati tiistaina humanitaarisen käytävän avaamista Gazan kaistalle.

Kuolonuhrien määrä jatkaa nousuaan

Konfliktissa kuolleiden israelilaisten määrä on Israelin asevoimien mukaan noussut jo yli tuhannen. Haavoittuneita israelilaisia on asevoimien mukaan yli 2 800.

Israelin pommittamassa Gazassa on alueen terveysviranomaisten mukaan kuollut noin 900 ihmistä ja haavoittunut noin 4 000.

Israel on julistanut olevansa sodassa ja maan asevoimat on kutsunut 300 000 reserviläistä palvelukseen.

Hamas on uhannut surmata ottamiaan panttivankeja, jos Israel jatkaa iskujaan Gazan siviilikohteisiin ilman ennakkovaroitusta. Äärijärjestön hallussa on Israelin mukaan noin 150 panttivankia, joiden joukossa on sekä siviilejä että sotilaita.