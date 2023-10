Israelin sotilaat NY Timesille: Maahyökkäyksellä on 2 tehtävää

Israel on valmistellut suurta maahyökkäystä Gazaan viikon ajan lukuisilla ilmaiskuilla. Pelkästään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Israel sanoi iskeneensä yli 100 kohteeseen Gazassa.

Perjantaina Israel vahvisti tehneensä Gazan kaistalle ensimmäisiä iskuja maajoukoillaan.

Israelin Gazaan hyökkäävällä armeijalla on kaksi keskeistä tavoitetta, NYT kirjoittaa. Ensimmäinen niistä valloittaa Gazan kaistaleen pohjoispuolella sijaitseva Gazan kaupunki, josta Israel on käskenyt siviilejä poistumaan viime päivinä.

Toinen tavoite on tuhota Gazan nykyinen johto. New York Times perustaa tietonsa kolmen nimettömän korkea-arvoisen israelilaisupseerin väittämiin. He kertoivat lehdelle tietoja, jotka New York Timesin mukaan eivät olleet salaisia.

Aikaisemmin Israel on sanonut, että sen tavoitteena on syrjäyttää Hamasin poliittinen ja sotilaallinen johto. Hamas teki viime viikon lauantaina laajan hyökkäyksen Israeliin, jonka seurauksena 1 300 ihmistä kuoli.

Pääministeri Benjamin Netanjahun johtama Israel on julistanut sodan Hamasia vastaan.

Tavoitteena vallata maa-alaa

Israelin hyökkäys Gazaan tulee todennäköisesti olemaan suurin maaoperaatio sitten vuoden 2006, jolloin Israel hyökkäsi Libanoniin.

Lisäksi nyt Israelin armeija aidosti yrittää vallata maa-alaa ja myös pitää sen ainakin jonkin aikaa hallussaan, upseerit kertovat NY Timesille. Näin on viimeksi toimittu vuoden 2008 Gazan hyökkäyksen aikana.

NYT:n mukaan Israelin maavoimien laajan hyökkäyksen Gazaan piti alkaa jo viikonloppuna, mutta se on viivästynyt sään vuoksi. Keli on ollut sellainen, että se on heikentänyt näkyvyyttä.

Näin ollen Israelin sotilaslentokoneet ja dronet eivät olisi pystyneet tukemaan maavoimia toivotulla tavalla, NYT kirjoittaa.

Pekka Toveri: "Israelin hanskat ovat pudonneet"

Epäselvää on, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos ja kun Israel onnistuu maajoukoillaan valtaamaan Gazan.

Israelin armeija ei ole virallisesti vahvistanut hyökkäävänsä maajoukoillaan Gazaan, mutta kaikki merkit viittaavat siihen. Pääministeri Netanjahu totesi aiemmin tällä viikolla, että Gazan pommitus on "vasta alkua".

– Israelin hanskat ovat pudonneet ja nyt mennään loppuun asti, sanoi Suomen entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) MTV Uutisille puhelimitse torstaina.

Edellisestä suurhyökkäyksestä vuosia

Edellisen kerran Israelin maavoimat hyökkäsi laajemmin Gazaan vuonna 2014. Tuolloin Israel menetti 66 sotilasta.

– Se tarkoittaa, että Hamasilla ja muilla ryhmillä on ollut lähes vuosikymmen aikaa valmistella Gazan kaupunkien puolustamista, kirjoittaa John Spencer yhdysvaltalaisen Modern War Institute -tutkimuskeskuksen verkkosivuilla.

Israelin armeija on Hamasiin nähden teknologisesti ylivoimainen, mutta kaupunkiympäristö tasoittaa taistelukenttää. Tuliylivoimaa on kaupungeissa vaikeampi hyödyntää, sillä rakennukset ovat luontaisia bunkkereita.

– Ampumaetäisyydet ovat parhaimmillaan satoja metrejä, lähitaisteluissa puhutaan metreistä. Tarkka-ampujat ovat käteviä, niitä on vaikea havaita, Toveri totesi.

Hamas-taistelijoita auttaa lisäksi se, että he tuntevat ympäristön paljon israelilaisia paremmin. Lisäksi he ovat jo läsnä kaupungeissa, joten tunnelien rakentaminen ja seinien tuhoaminen vastahyökkäysreittejä varten on mahdollista, Toveri kertoo.

Jyrääkö Israel Gazan kortteli korttelilta?

Kaupunkitaistelu on "äärimmäisen hankalaa ja kuluttavaa", Toveri summaa.

– Kerrostaloon hyökkääminen vaatii paljon jalkaväkeä ja tappiot ovat normaalisti suuria. Jo rakennukseen tunkeutuminen on hankalaa, koska etenemisreitit ovat jatkuvasti tulen alla. Yhden kerrostalon puhdistaminen ja pitäminen imuroi kevyesti komppanian, Toveri sanoo.

Yksi infrastruktuurin ja herkästi myös siviiliväestön kannalta tuhoisa sotilaallinen ratkaisu tähän ongelmaan on raskas tulenkäyttö. Sitä Israel näyttää myös toteuttavan.

– Israel käyttää ilmavoimaa lähes rajoittamatta. Infrastruktuurin tuhoamista on aiemmin pyritty säätelemään. Nyt Hamasin infrastruktuuria tuhotaan täysin tasaiseksi, Toveri sanoo.

– Jos tulenkäyttöä ei rajoiteta, rakennus yksinkertaisesti tuhotaan ja puolustajat sen mukana. Venäjä teki tätä Tshetshenian sodassa Groznyissa: Kaupunki tasoitettiin kortteli korttelilta, hän jatkaa.