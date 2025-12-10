Pekka Pouta nähdään Olet mitä syöt -ohjelmassa. Meteorologi saa heti kättelyssä huolestuttavia uutisia terveydentilastaan.
Olet mitä syöt -ohjelmassa Pippa Laukka vierailee MTV Uutisten meteorologin Pekka Poudan luona. Säämies kertoo, että hänen paheensa ovat erityisesti juustot.
Hän painaa ohjelman kuvausten alussa 96,8 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä on 113 senttiä.
Heti alkumittausten jälkeen Pouta saa Laukalta huolestuttavia uutisia terveydentilastaan.
– Soitin sinulle jo ennakkoon sen vuoksi, että sinun yksi arvo oli niin huolestuttava, että se vaati välittömiä toimia. Sinun eturauhasarvo oli huomattavan korkea, jopa niin korkea, että se voi viitata syöpään. Mutta onneksi sinun tapauksessasi ei ollut kyse syövästä, Laukka kertoo huojentuneena.