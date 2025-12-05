Lappi kylmenee itsenäisyyspäiväviikonloppuna, mutta muun Suomen tilanne ei näytä talviselta.

Sää jatkuu hyvin pitkään erittäin lauhana, ennustaa MTV:n meteorologi Pekka Pouta.

– Talvi on paennut hyvin pitkälti Lappiin, ja Etelä-Lapinkin lumitilanne on tällä hetkellä jo hyvin sohjoinen, Pouta sanoo.

Lapissa kuitenkin kylmenee jo itsenäisyyspäiväviikonloppuna, toisin kuin muualla Suomessa.

Isompi käänne mahdollinen

Ensi viikolla kylmeneminen on mahdollinen keskiviikosta eteenpäin, vaikka niin pitkälle on vielä mahdotonta tehdä tarkkaa ennustetta.

Pouta kertoo, että normaali ennustettavuus hajoaa aika paljon, mutta useampi perinteinen ennustemalli ennustaa ensi viikon keskiviikon jälkeen kylmää ilmaa ihan etelään saakka.