Pippa Laukka kertoo Pertti Salovaaralle järkyttäviä tietoja miehen terveydestä: "Tollasia tuloksia ei välttämättä lääkäri näe kertaakaa urallaan"

Radiojuontaja Pertti Salovaara nähdään Olet mitä syöt -ohjelman jaksossa 24. marraskuuta. Media-alalla työskentelevä Salovaara juontaa öisin radio-ohjelmaa ja vuorokausirytmi on sen myötä käänteinen.

– Jos se on yli viisi, se riski nousee 770 prosenttia. Pertti, sun triglyseridiarvo on yli 10 reippaasti, se on 14,4. Tollasia tuloksia ei välttämättä lääkäri näe kertaakaa urallaan, Laukka miettii.