Pekka Haavisto: Unkarin osalta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisessä kyse viikoista

Unkarin parlamentti käsittelee parhaillaan Suomen Nato-jäsenyyttä. Asian käsittelyä on siirretty useaan otteeseen viime syksystä lähtien.

– Vierailussa parlamentin puhemies puhui viikoista ratifioinnin osalta. Me olemme nähneet, että viikot ovat välillä muuttuneet kuukausiksi eli odotetaan sitten, kun asia on tapahtunut. Mutta minusta näyttää nyt siltä kuitenkin, että tässä mennään eteenpäin, Haavisto sanoo.

Mailla on ollut EU-tasolla erimielisyyksiä esimerkiksi Unkarin oikeusvaltiokehityksestä ja demokratian tilasta.

– Varmasti heille on tärkeä päästä Unkarissa kertomaan, että he ovat huolensa Suomessa esittäneet ja me niitä kuuntelimme. Tietysti asioista voidaan aina olla myös eri mieltä.