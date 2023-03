Yhdysvaltalaiselta huippuasiantuntijalta yllätysarvio Suomen Nato-aikataulusta

Heinäkuun Nato-huippukokous Vilnassa on muodostunut jonkinlaiseksi epäviralliseksi takarajaksi Suomen ja Ruotsin Natoon liittymiselle. Yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan huippuasiantuntija John R. Deni näkee takarajana ennemminkin Turkin vaalit, jotka on määrä pitää tällä tietoa toukokuun puolivälissä.

Pelkkä vihjailu talouspakotteista voisi riittää

Tukikohdat Turkissa tärkeitä molemmille

Unkarin puhemies: Suomen itäraja ongelma Natolle

Uutiskanava CNN:n haastattelemien Nato-maiden diplomaatti- ja viranomaislähteiden mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien toteutuminen heinäkuun huippukokoukseen mennessä ei näytä ollenkaan niin valoisalta kuin julkisuudessa on vakuuteltu. Osa haastatelluista lähteistä tosin on toiveikkaita ja katsoo, että Natosta on niin paljon hyötyä Turkille ja kahdesta uudesta jäsenestä Natolle, että asian on pakko ratketa pian.