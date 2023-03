Unkarin delegaatio Ruotsin-vierailulla: Tuemme Ruotsin Nato-jäsenyyttä – lupaa Kari Lumikeron mukaan hyvää Suomelle

Mikä on B-suunnitelma, jos Turkin ja Unkarin viivytys jatkuu, Asian Ytimessä kysyi.

Lumikero: Tapaamisen henki lupailee hyvää Suomelle

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Kari Lumikero on sitä mieltä, että eräässä mielessä tapaamisen hyvä henki ja ilmaistu tuki on ollut yllätys. Budapestin suunnasta on tullut Suomeen ja Ruotsiin aiemmin kovin tulikivenkatkuisia viestejä Suomea ja Ruotsia kohtaan. Syynä ovat maiden kritiikki Unkarin demokratiavajeesta ja sen negatiivisesta kehityksestä.