Pekka Haavisto: Putinilla on ikävä suunnitelma naapureilleen

Kremlin ajattelumalli on sama, jota Neuvostoliitto toteutti toisen maailmansodan jälkeen, kun Moskova otti suoraan tai epäsuoraan hallintaansa merkittäviä osia lähialueistaan.

Suurhyökkäyksellään Ukrainaan Venäjä osoitti, että se on valmis käyttämään myös aseita tavoitteidensa saavuttamiseen.

Pääpaino on kuitenkin ollut niin sanotusti pehmeässä vaikuttamisessa. Kreml on jo pitkään panostanut merkittäviä voimavaroja esimerkiksi propagandaan, disinformaation ja vaalivaikuttamiseen. Valko-Venäjä on jo käytännössä Kremlin takataskussa.