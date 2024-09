Kommentti: Pian tuhat päivää sotakärsimystä – älä sulje silmiäsi, vaikka mieli tekisi

Ukrainan sota on jatkunut pian tuhat päivää. Se on paljon, ja moni on joko kyllästymisen tai itsensä suojelemisen vuoksi vähentänyt sotauutisten seuraamista. Silti sodasta keskellä Eurooppaa ei saa tulla meille uutta normaalia, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Anna Egutkina.