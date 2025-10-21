Tiesitkö, että mikro voi häiritä kodin langatonta nettiä?

Jos wifi pätkii, syy voi olla keittiön suunnittelussa. Mikroaaltouuni voi nimittäin häiritä langatonta nettiä kotona.

"Radio ja TV saattavat ottaa häiriöitä"

Daewoon mikron käyttöohjeen mukaan mikro tulee sijoittaa "mahdollisimman kauas radioista ja televisiosta".

– Radio ja TV saattavat ottaa häiriöitä mikroaaltouunin ollessa käynnissä, samaan tapaan kuin muu pienelektroniikka, ohjeessa todetaan.

– Käynnissä oleva mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-lähetyksiin. Sama voi toistua yleiskoneiden, pölynimureiden, sähkötuulettimien ja muiden pienlaitteiden kohdalla. Se on normaalia, Catan-mikron ohje puolestaan toteaa.

Mikro voi häiritä wifiä

Gigantin mukaan metallit ja peilit vääristävät wifi-signaalia, ja reitittimen optimaalinen paikka ei olekaan esimerkiksi keittiössä.

– Keittiön välttämiseen on toinenkin syy: mikroaaltouunit toimivat samalla taajuudella (2,4 GHz) kuin langattomat reitittimet. Olet ehkä huomannutkin, että langattoman verkon signaali heikkenee aina, kun mikroaaltouunia käytetään. Kaksitaajuusreititin ratkaisee mikroaaltouuniongelman, sillä se käyttää samanaikaisesti 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuutta.

Telian mukaan wifi voi hidastella kerrostalossa, kun taajuudet ruuhkautuvat.

– Taajuuksilla on käytettävissä tietty määrä kanavia. Yksittäinen kanava ruuhkautuu, jos sitä käyttää samaan aikaan moni langaton laite, Telia kuvaa sivullaan.

– 2,4 GHz taajuus voi ruuhkautua tiheästi asutulla alueella, koska monet langattomat laitteet käyttävät tätä samaa taajuutta. Ruuhka voi aiheuttaa wifi-yhteyteesi häiriöitä. 5 GHz taajuuden signaalin kuuluvuus taas voi olla heikko ja aiheuttaa siksi häiriötä.

Saako metallia laittaa mikroon?

Monille on iskostunut aivoihin ehdoton kielto: metallia ei saa koskaan laittaa mikroon. Yllättäen ohje ei enää välttämättä ole totta.

Tukesin ylitarkastaja Seppo Niemi vahvisti MTV Uutisille jo vuonna 2023, että metalliesineet eivät nykymikroissa enää aiheuta samanlaista vaaraa kuin joskus ennen, kunhan metalliesine ei osu mikron seinämiin.

Gram-mikron ohjeessa kerrotaan, että metallinen astia kuitenkin voi aiheuttaa valokaaren.

Mielen käyttöohjeen mukaan metalliset astiat, alumiinifolio ja ruokailuvälineet, metallipinnoitteiset tai -koristeiset astiat eivät kuitenkaan sovi mikroaaltouuniin. Alumiinivuoat voivat aiheuttaa kipinöintiä ja rätinää.

– Mikroaallot heijastuvat pois metallista, joten metalliastiassa valmistettava ruoka ei sula, lämpene tai kypsy, Miele kuvaa.

Lähteet: Daewoo, Gram, Catan, Miele, Gigantti, Telia