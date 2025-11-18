Cloudfaren pilvipalvelussa häiriö.
Cloudfare-palvelussa on häiriö, joka vaikuttaa osaan internetin toiminnasta. Muun muassa viestipalvelu X (entinen Twitter) ja elokuvien arvostelusivusto Letterboxd kertovat häiriöistä sivuillaan. Myös suositulla League of Legends -pelillä on ongelmia, kertoo muun muassa Independent.
Cloudfare kertoo olevansa tietoinen ongelmasta ja tutkii sitä parhaillaan.
Cloudfare tarjoaa palveluita, jotka suojaavat verkkosivustoja kyberhyökkäyksiltä ja varmistaa, että sivustot pysyvät verkossa myös ruuhka-aikoina.
Myös verkkosivustojen häiriöitä seuraava Down Detector -sivusto kärsii ongelmasta ja sivustolle ei pääse tällä hetkellä.
Yhdysvaltalaisella yrityksellä on toimintaa laajasti eri puolilla maailmaa ja katkoja on havaittu laajalti.
Hiljattain Amazon Web Services -yhtiö kärsi laajoista ongelmista, jotka vaikuttivat muun muassa Fortnite-pelin, Duolingon, sekä Tinderin käyttäjiin. Myös monet Iso-Britannian pankeista kärsivät tuolloin verkko-ongelmista.