Miksi mikro pitää sijoittaa tiettyyn korkeuteen?

Mikroaaltouunin paikka on usein keittiötasolla tai kaapissa. Käyttö- ja asennusohjeen lukemaan vaivautunut kuitenkin tietää, että myös mikron korkeudelle on annettu rajat.

Esimerkiksi Mielen mikroaaltouuni on "sijoitettava vähintään 85 cm:n korkeudelle lattiasta". Sama ohje toistuu Catan ja Daewoon mikroaaltouuneissa.

Miksi?

Kuuman keittolautasen nostaminen alhaalta on vaikeaa

– Tässä kyse on lähinnä lapsiturvallisuudessa ja käytettävyydestä. Mikro on kuitenkin järkevää asentaa kaiken pienimpien lasten ulottumattomiin. Lisäksi lähes täyden ja kuuman keittolautasen nostaminen alhaalta, vaikka lattiatasossa olevasta mikrosta, on hyvin vaikeaa, Vesa Björklund Euronicsiltä kertoo.

Myös Gigantin Teemu Eronen epäilee samaa.

– Ainoa syy, jonka voisin kuvitella tuohon korkeusvaatimukseen, voisi olla pikkulasten suojeleminen. Suojaetäisyydet viereisiin kaappeihin toki on määritelty, mutta niidenkin kanssa riski on oikeastaan vain lämpeneminen, eikä riski ole suuri, ellei laitetta käytä luonnottoman pitkiä aikoja kerrallaan, Eronen kuvaa.

Tampereen kirjasto epäilee netissä mikron sijoitteluohjeen syyksi ensisijaisesti ergonomiaa.

– Uunin sisään tulee myös voida vaivattomasti nähdä, joten se ei saa olla liian matalalla, eikä liian korkeallakaan. Esimerkiksi Kuluttaja-lehden mikroaaltouunin ostajan opas ohjeistaa laitteen sijoittamisesta näin: "Sijoita mikroaaltouuni ergonomisesti hyvään paikkaan. Sopiva korkeus lattiasta on noin 70–110 cm, kirjasto kuvaa.

– Älä laita laitetta niin korkealle, että kuumaa ruokaa on vaikea nostaa pois ruoan läikkymättä. Uunin sisään täytyy myös ulottua näkemään. Sijoita mikro siten, että vaaratilanteessa johto on helppo vetää pois seinästä.

Katso myös: Haiseeko mikrossa pahalta? Näin helposti puhdistat

1:22 Tällä tavalla puhdistat haisevan mikroaaltouunin helposti ja myrkyttömästi.