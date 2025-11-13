Internetin vapautta rajoitetaan myös länsimaissa.

Internetin vapautta on kavennettu jopa puolessa niistä maista, joissa internet on luokiteltu vapaaksi, kertoo yhdysvaltalaisjärjestö Freedom House vuotuisessa Freedom on the Net -raportissaan.

Vapaus verkossa on näissä maissa murentunut eniten Georgiassa, jota seuraavat Saksa ja Yhdysvallat.

Saksassa kristillisdemokraattien hallitus on nostanut syytteitä poliitikoista tehdyistä meemeistä nojaten pykäliin, jotka kieltävät halventamisen tai kunnianloukkauksen sekä vihapuheen.

Raportin mukaan Saksassa äärioikeiston painostus toimittajia ja verkossa hallitusta arvostelleita ihmisiä kohtaan on lisännyt myös itsesensuuria. Samalla sekä vihapuhe että verkon ulkopuolella tapahtuneet väkivaltaiset hyökkäykset ja uhkailut niin muslimeja kuin juutalaisiakin kohtaan ovat lisääntyneet.

Lisäksi Saksan verkkovapautta uhkasivat Venäjään liittyneiden hakkerien kyberhyökkäykset kristillisdemokraatteja vastaan ennen europarlamenttivaaleja kesällä 2024.