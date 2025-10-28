Miljardööri Elon Muskin xAI-yhtiö on julkistanut Grokipedia-verkkotietosanakirjan.

Grokipedian on tarkoitus haastaa Wikipedia, jota Elon Musk on ilman todisteita syyttänyt "äärivasemmistolaisten kontrolloimaksi".

Grokipedian ensimmäisessä, maanantai-iltana paikallista aikaa julkaistussa versiossa on yli 885 000 englanninkielistä artikkelia. Wikipedian vastaava määrä on yli seitsemän miljoonaa.

Grokipedian sisällön on luonut tekoäly ja Grok-tekoälyassistentti.

– Grokin ja Grokipedian päämääränä on totuus, koko totuus ja pelkkä totuus. Emme tule koskaan olemaan täydellisiä, mutta siitä huolimatta pyrimme tätä päämäärää kohti, Musk kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Wikipedia on ilmainen, vapaaseen sisältöön perustuvaverkkotietosanakirja, jota vapaaehtoiset kirjoittavat ja ylläpitävät yhdessä.