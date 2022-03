Pasilan poliisiasemalla kymmenien metrien passijono heti aamulla – komisario antaa tärkeän neuvon

Passien ja henkilökorttien hakeminen on ruuhkautunut viime päivinä monin paikoin Suomessa.

Poliisin mukaan koronapandemian aikana vanheni suuri määrä asiakirjoja, joiden uusiminen vaatii normaalia useammalta käyntiä poliisiasemalla tunnistamista varten. Käynti poliisiasemalla on välttämätön muun muassa silloin, jos sormenjälki passi- tai henkilökorttihakemusta varten on vanhentunut.

– Joka aamu on ollut, mutta tänään ehkä vähän vähemmän, kuin aikaisemmin, Mäkinen kommentoi.

Poliisi toivoo kärsivällisyyttä

Poliisin mukaan ruuhkia selittää koronapandemia, jonka aikana vanhentuneiden passien ja henkilökorttien uusiminen on lykkääntynyt monelta tulevaisuuteen. Lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saattanut lisätä matkustusasiakirjojen hakemista normaalia kevättä enemmän. Tilanteen todellisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida.