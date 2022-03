Poliisi ei pysty arvioimaan, kuinka kauan passihakemusjonojen purkuun kuluu aikaa – Helsingissä ruuhka asemalla oli ennennäkemätön loppuviikosta

Henkilökohtaisen käynnin poliisiasemalla tarvitsevia asiakkaita on kuitenkin huomattavan paljon, Piipponen kertoo.

Henkilökohtaiseen asiakaspalveluun muodostuneen viiveen syynä on Piipposen mukaan korona-aikana vanhentuneiden passien suuri määrä. Pandemian aikana moni asiakas olisi voinut uusia passinsa sähköisesti, mutta Piipponen ymmärtää, ettei näin ole tapahtunut.

– Se on luonnollista, kun matkustamisen ei ole ollut tarvetta.

Pandemian kehitys vaikuttaa hakemustilanteeseen

Suomalaisten passien uusimisen tarve on mukaillut pandemiatilanteen kehitystä. Viime vuoden lopulla kuultiin uutisia omikronmuunnoksesta, minkä vuoksi luultavasti osa ajan varanneista asiakkaista jätti tulematta paikalle, Piipponen kertoo. Aukioloaikoja oli tuolloin lisätty viikonlopuiksi.

Hakemusruuhka on jälleen kasvanut parin viime viikon aikana, kun matkustusnäkymät näyttävät suotuisemmilta. Piipposen mukaan monilla poliisiasemilla harkitaan taas viikonloppuaukioloja.

Paikan päälle poliisilaitokselle tarvitsee mennä passia uusiessaan, jos passi on vanhentunut tai sormenjälkien tallentamisesta on enemmän kuin kuusi vuotta aikaa.

– Passi on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen uusimiseen on vielä vuosi aikaa, Piipponen tähdentää.

– Nyt kun matkustamisen mahdollisuuksia on, kaikkien (passia hakevien) alaikäisten täytyy tulla tunnistuskäynnille. Tämäkin on yksi syy (ruuhkaan), Piipponen sanoo.

Onnekas voi napata peruutusajan

Toivottu menettely on Piipposen mukaan tapaaminen ajanvarauksella. Pitkät jonot poliisiasemilla eivät ole lainkaan tarkoituksenmukaisia. Pahimmillaan kuitenkin se, ettei passia saa, estää varatulle matkalle lähdön.

– Sitä varten meillä on (asemalla) jonottamisen mahdollisuus, Piipponen painottaa.

Paikallisia eroja voi olla - niin passi- kuin aselupahakemustilanteissa

– Niin kauan kuin pandemian uhka on ollut olemassa, emme ole voineet tehdä siitä arviota, hän toteaa.

Epidemian aikana ihmisten käytös on hänen mukaansa muuttunut. Moni on jättänyt tarkoituksella passin uusimatta ja ottanut sen sijaan henkilökortin. Niiden määrä on kasvanut Piipposen mukaan huomattavasti pandemian aikana.