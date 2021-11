Pasi Mustoselta yllättäviä väitteitä Noora Räty -myllerryksessä – "Saattaa tuntua epäuskottavalta"

– Hän rikkoi opetusministeriön lainsäädäntöä. Minä päävalmentajana oletin, kuten laissa ja määräyksissä lukee, että apurahaurheilijan on aina oltava maajoukkueen käytössä. Minä poloinen uskoin sitä. Tuli yllätyksenä, että joku saa ja voi kieltäytyä, Mustonen puhisi – mutta opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola vahvisti, ettei lainsäädäntöä ole tähän liittyen olemassa.

Mustonen kertoi tiistaina reilu vikko myöhemmin, että hän on pyytänyt Rädyltä henkilökohtaisesti anteeksi. Hän sanoi olevansa erittäin pahoillaan Rädylle aiheuttamistaan tunteista, jotka johtuivat hänen terminologisesta virheestään.

Naisleijonat on käynyt vyyhtyiä läpi. Pelaajat ja Mustonen eivät lähteneet keskustelujaan tarkemmin avaamaan, mutta Mustonen väitti, että ne ovat olleet "pelkästään positiivisia".

– Yleensä sen näkee heti jäällä harjoituksen laadusta, onko joukkueessa harmoniaa. Olemme vetäneet kolme erittäin hienoa harjoitusta, mikä on selvä viesti siitä, että tuolla on hyvä olla, Mustonen kommentoi.

"Kotiin mennessäni katson kuvainnollisesti peiliin"

– Uskoisin, että minulla on kyky fokusoitua hetkeen, muuten tiettyjen ammattien hoitaminen on aika vaikeaa.

Mustosen alaisuudessa Naisleijonissa aiemmin vuosia pelannut, uransa vuoteen 2018 lopettanut Mira Jalosuo pohti MTV Urheilun haastattelussa , että Mustonen ansaitsisi potkut. Mustosen mukaan sekään, että hänen asemansa on kyseenalaistettu, ei ole vaikuttanut häneen mitenkään.

– Sen takia päävalmentajat ovat monesti iäkkäämpiä ja heillä on niin paljon kokemusta. He ovat pystyneet käsittelemään näitä tunteita. Sieltä yrittää löytää olennaisen, jonka lopputulos parhaimmillaan on se, että pystyy sanomaan olematta arrogantti, että minä ihan oikeasti pystyn keskittymään tämän päivän harjoitukseen ja sen laatimiseen, kohtaamaan noita ihmisiä ja tekemään parhaani, vaikka kaikki ulkopuolella eivät usko.