Naisleijonien tähtivahti Noora Räty sai 10 000 euron apurahan ja kieltäytyi MM-kisoista – kiistatilanne uhkaa nyt olympialaisia: "Keskusteluyhteys on"

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti kesäkuussa listansa talviurheilun urheilija-apurahoista, joista merkittävä osa ohjattiin Naisleijonien pelaajille. Käytännössä kaikki naisten maajoukkueen runkopelaajat saivat joko 10 000 euron tai 6 000 euron suuruisen apurahan.

Yhteensä tukea jaettiin 31 yhdelle naiskiekkoilijalle ja heistä 10 000 euroa saavia oli yhteensä 15 kappaletta. Maajoukkueen pitkäaikainen tähtivahti Noora Räty, 32, oli yksi heistä.

Nyt Räty on joutunut kuitenkin hankalaan tilanteeseen maajoukkueen kanssa. Räty kieltäytyi kesällä MM-kisoista, jotka olivat siirtyneet elokuulle koronapandemian vuoksi. Hän perusteli päätöstään taloudellisilla syillä, koska hänen vetämänsä maalivahtileiri osui samaan aikaan turnauksen kanssa.

Jännitteinen tilanne päävalmentaja Pasi Mustosen ja Rädyn välillä on johtanut siihen, ettei maalivahti ole mukana maajoukkueen viimeisessä turnauksessa ennen Pekingin talviolympialaisia.

Naisleijonat matkustaa Kanadaan marraskuussa pelaamaan kolme harjoitusottelua. Joukkueen maalivahtikolmikko on siellä Anni Keisala–Meeri Räisänen–Eveliina Mäkinen.

Miten valitettavana tätä tilannetta voi pitää apuraha-asian kannalta, Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki?

– Totta kai meillä apurahakriteereissä lukee, että edustetaan maata, ja siihen on oltava valmius, mutta Nooran tapauksessa hän on valmistautumassa olympialaisiin ja kamppailee yhä maalivahdin paikasta sinne. Se on tietysti meille se ykkösprioriteetti ja tärkein asia, Lehtimäki sanoi MTV Urheilulle.

Lehtimäki näki Rädyn MM-kisatapauksessa lieventäviä, asiaa ymmärrettävämmäksi tekeviä seikkoja.

– Noora on kyennyt luomaan omaa yrityselämää ja bisnestä, jolla hän voi rahoittaa myös omaa huippu-urheilijan uraansa. Kisojen siirtäminen asetti hänet hankalaan tilanteeseen.

– Noin periaatteessa minun mielestäni urheilijan, joka saa apurahaa, pitää olla aina käytettävissä maan edustustehtävissä. Se on lähtökohtainen periaate, mutta kyllä mulla ymmärrystä riittää Nooralle tässä kohtaa.

Jos Räty tai kuka tahansa muu apurahaa saanut urheilija kieltäytyisi vastaavilla perusteilla olympialaisista, apuraha vähintäänkin katkaistaisiin.

– Yksiselitteinen asia on, että olympialaisissa täytyy olla ilman muuta käytettävissä, Lehtimäki sanoi.

Näin kommentoi valmentaja

Olympiakomitean 100 päivää Pekingin olympialaisiin -tilaisuudessa MTV Urheilun haastattelema Naisleijonien tuleva päävalmentaja ja nykyinen apuvalmentaja Juuso Toivola kertoi tavanneensa Rädyn pari viikkoa sitten Rovaniemellä.

– Juteltiin ihan hyvissä merkeissä. Minun mielestäni Pasin ja Nooran välisestä keskustelusta on noussut liian iso juttu. Keskusteluyhteys on, ja se on ollut jatkuvaa. Minä näen sellaisena luonnollisena keskusteluna. En näe siinä oikein sellaista ihmeellistä, Toivola totesi.

Rätyä ei kuitenkaan valittu tähän viimeiseen olympialaisia edeltävään maajoukkueturnaukseen?

– Niin kuin Pasi totesi viime viikolla, meillä on viisi hyvää maalivahtia, ja tämä seuraava turnaus on näillä kolmella maalivahdilla. Sitten tehdään olympialaisia koskien valinnat. Tuleeko ne sitten joulukuussa tai tammikuussa, sen aika näyttää sitten, Toivola totesi.

Miksi Räty ei sitten ole mukana? Onko hänen ja valmennuksen välillä yhä jännitteisyyttä?

– En minä näe, että mitään jännitteisyyttä on… Minun mielestäni meillä on kolme maalivahtia, jotka me haluamme nähdä tuossa tapahtumassa. Noora on ollut pitkään mukana, ja me tiedämme, minkälainen Noora on. Tuon tapahtuman jälkeen lyömme päämme yhteen ja mietimme, mikä on kunkin pelaajan roolisopivuus, pelillinen panos ja sitten yhteistoiminnallinen puoli kaukalon ulkopuolella. Sitten me ratkomme sen palapelin kasaan.

HPK:ssa pelaava Räty on tällä hetkellä naisten liigan torjuntatilaston kärjessä (torjuntaprosentti 97,5).

– Varmasti hän on naisten liigan torjuntaprosenttien kärjessä, on ja pysyy siellä. Ei siitä ole epäilystäkään, erinomainen maalivahti on kyseessä.

Räty ei tiedä tilanteestaan

Noora Räty itse kommentoi asiaa MTV:n Uutisaamussa viime viikolla.

– En henkilökohtaisesti tiedä tarkalleen, mikä tilanne on tällä hetkellä. Totta kai tavoite on Pekingissä. Olen kilpaurheilija ja olympialaiset on suurin tavoite, joka naisurheilijalla voi olla jääkiekossa. Sitä kohti mennään, Räty totesi.

Räty toivoi tilanteeseensa aikaista päätöstä ja kommunikointia.