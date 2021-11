Ex-luottopelaaja tyrmistyi – haluaa Pasi Mustosen ulos Naisleijonista: "Älä mene mediaan sanomaan"

– Hän rikkoi opetusministeriön lainsäädäntöä. Minä päävalmentajana oletin, kuten laissa ja määräyksissä lukee, että apurahaurheilijan on aina oltava maajoukkueen käytössä. Minä poloinen uskoin sitä. Tuli yllätyksenä, että joku saa ja voi kieltäytyä, Mustonen puhisi.

"Antaisin kenkää"

Mustosen kommentit ovat MTV Urheilun tietojen mukaan herättäneet närää Naisleijonien pelaajissa. Moni nykyinen tai hiljattain uransa päättänyt pelaaja ei halua tulenarkaa tilannetta julkisesti kommentoida, mutta osaa entisistä pelaajista Mustosen lausunnot ovat tyrmistyttäneet siinä määrin, että he haluavat tuoda kantansa esiin.

– Olin todella yllättynyt Mustosen kommentista, enkä ymmärrä vieläkään, mikä on valmentajan ajanut tuohon pisteeseen, että mennään syyttämään omaa pelaajaa lain rikkomisesta. Kun on sivusta ja median välityksellä seurannut koko jupakkaa, niin herää kyllä kysymys, onko tämä nyt sitä surullisen kuuluisaa koirankoppiin ajamista. Miksi yksi pelaaja yritetään mustamaalata tai savustaa ulos? Minusta tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää ja osoittaa kunnioituksen puutetta pelaajia sekä Jääkiekkoliittoa kohtaan, Tikkinen kommentoi.

– Jos päätösvalta olisi minulla, antaisin kenkää. Noorankin on varmaan aika hankala mennä pelaamaan valmentajalle, joka ei pidä pelaajan puolia. Sama on kaikilla muillakin pelaajilla koko joukkueessa.

"Anteeksipyyntö koko joukkueelle aika minimi"

Hämeen Sanomien mukaan Jääkiekkoliiton hallitus on käsittelemässä Mustosen lausuntoja kokouksessaan ensi perjantaina. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoi sittemmin Ylelle, että tapahtunutta on jo pyytetty puolin ja toisin anteeksi ja Rädyn ja Mustosen keskusteluihin on osallistunut myös liiton johtoa.