Asiantuntija naulaa, mistä Pasi Mustosen ja Noora Rädyn vyyhdissä on kyse – "Saattaa löytää itsensä mitä kummallisimmista lisäsotkuista vielä"

Naisleijonat lähtee Pekingin olympialaisiin ykkösmaalivahtina Anni Keisala. Olympiajoukkueeseen kuuluvat maalivahdeista myös Meeri Räisänen ja Eveliina Mäkinen. Vielä Pekingissä helmikuussa Naisleijonia luotsaava Pasi Mustonen selvitti, että Noora Rädylle on tarjottu paikkaa varaykkösmaalivahdiksi, joka kutsuttaisiin joukkueeseen, jos Keisala ei pystyisi pelaamaan loukkaantumisen tai sairastumisen takia .

Rätyä pidetään yleisesti yhtenä maailman parhaista maalivahdeista, ja moni on rankannut hänet vuosien saatossa ykköseksi. Hänen ja Mustosen välillä on kuitenkin kuohunut. Mustonen ei pitänyt siitä, ettei Räty lähtenyt työkiireisiin vedoten maajoukkueleirille ennen viimevuotisia MM-kilpailuja, minkä takia häneltä jäivät kisat väliin. Mustonen syytti myöhemmin MTV Urheilun haastattelussa Rätyä kovin sanoin, ja kaksikon välejä on pidetty jäisinä.