Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen lataa harvinaisen kovaa tekstiä Noora Rädyn toimista – "Minä poloinen uskoin"

– Hän rikkoi opetusministeriön lainsäädäntöä. Minä päävalmentajana oletin, kuten laissa ja määräyksissä lukee, että apurahaurheilijan on aina oltava maajoukkueen käytössä. Minä poloinen uskoin sitä. Tuli yllätyksenä, että joku saa ja voi kieltäytyä, Mustonen puhisee MTV Urheilulle.

– Lainsäädäntö koskee vain sitä, paljonko urheilija-apurahoja myönnetään, ja urheilija-apurahoissa on erikseen kriteerit, jotka niitä myönnettäessä pitää täyttää. Apurahan käytölle on olemassa ehdot ja rajoitukset, Niemi-Nikkola sanoo.

– Noin periaatteessa minun mielestäni urheilijan, joka saa apurahaa, pitää olla aina käytettävissä maan edustustehtävissä. Se on lähtökohtainen periaate, mutta kyllä mulla ymmärrystä riittää Nooralle tässä kohtaa, Lehtimäki sanoi.

– Ei yksittäinen poissaolo vielä mitään. Kun ammattimainen harjoittelu kuitenkin jatkuu, urheilijan pitäisi olla käytettävissä arvokisoissa, jotka ovat kauden pääkilpailu. On tuossa tulkinnanvarainen tilanne. Joukkueurheilussa apurahakäytäntö on toki nuorempaa kuin yksilöurheilussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole Niemi-Nikkolan mukaan tällä erää puuttumassa Rädyn tapaukseen. Lehtimäki kuitenkin sanoi, että "yksiselitteinen asia on, että olympialaisissa täytyy olla ilman muuta käytettävissä". Pekingin olympialaiset käydään helmikuussa ensi vuonna.

– En kommentoi, asiat selviävät aikanaan. Mika Lehtimäki sanoi teidän jutussanne sen jo hyvin, että OK ymmärtää päätöksen, koska kisat olivat erikoiseen ajankohtaan ja ilmoitettiin vasta myöhään kesällä, Räty viestittää.

"Kaikki tietävät, missä mennään"

Pasi Mustonen on luotsannut Naisleijonia kaudesta 2014–15 lähtien.

Räty pohti Ilta-Sanomissa lauantaina julkaistussa jutussa välejään Pasi Mustoseen ja pohti, että hänen maajoukkuepelinsä voisivat mahdollisesti olla jopa ohi. Mustonen vastaa tiukasti, kun häneltä on kysymässä lausunnosta.

– Ei todellakaan ole. Se on hänen omaa spekulointiaan. Nooralta on kysytty tai hän on lausunut niin.