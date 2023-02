Parikymmentä oppilasta narahti kannabiskaupasta yläkoulussa – poliisin etsintäoperaatio huumekoirien kanssa herätti hämmästystä ja harmistusta

– Kouluihin tehtävät etsinnät ovat harvinaisia. Mutta jos poliisi saa tiedon koulussa tapahtuvasta huumekaupasta, poliisin lakisääteinen velvollisuus on reagoida tilanteeseen heti, kertoo jutun tutkinnanjohtaja Hannu Väänänen.

– Alaikäisten kohdalla poliisi ei voi jäädä odottamaan. Huumeet on saatava pois heti ja lapset avun piiriin.

Väänänen painottaa, että nyt tutkinnassa olevassa rikosvyyhdissä kyse on nimenomaan lapsista. Poliisin tarkoitus ei ole nolata tai häpäistä lapsia vaan suojella heitä.

– Tästä syystä en halua kertoa, mikä koulu on kyseessä. Kyseinen koulu ei ole mitenkään ongelmakoulu tai nouse esiin muiden alueen koulujen joukosta, sen voin sanoa.

Oppilaat seurasivat etsintäoperaatiota

Tässä vaiheessa epäiltyinä huumausaineiden myynnistä on alle kymmenen yläkouluikäistä nuorta. Epäiltyjen ostajien joukko on niin ikään kymmenkunta yläkouluikäistä nuorta.

Poliisin mukaan huumekauppa on tapahtunut kouluaikana. Poliisi ei kommentoi sitä, käytettiinkö aineet myös kouluaikana.

Poliisi selvittää laajuutta

Poliisi korostaa, että esitutkinta asiassa on kesken. Epäiltyjen määrä voi vielä kasvaa.

– Tällä hetkellä poliisi on erityisen kiinnostunut siitä, mistä lapset ovat saaneet huumeet. Samoin selvitämme, miten kauan huumekauppa koulussa on jatkunut ja miten laajaa se on ollut, Väänänen kuvailee.