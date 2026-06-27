Jääkiekkoilija Matias Vanhanen tuli varatuksi ammattilaisliiga NHL:ään tänään Buffalossa varaustilaisuuden toisella kierroksella. Aiemmin suoritetulla ykköskierroksella suomalaisista Oscar Hemming varattiin numerolla 14, Oliver Suvanto 18:ntena ja Juho Piiparinen numerolla 29.
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Ykköskierros oli suomalaisittain parasta sitten vuoden 2017. Tuolloin viimeksi on varattu enemmän suomalaisia ykköskierroksella. Silloin lukema oli kuusi pelaajaa. Tällä kertaa Columbus Blue Jackets varasi Hemmingin, Washington Capitals Suvannon ja Vegas Golden Knights Piiparisen.
Kanadan juniorisarjassa Everettin riveissä upean viime kauden pelannut Vanhanen varattiin New Jersey Devilsiin. Suomalainen oli kakkoskierroksen viides varaus. Muita suomalaisia ei varattu toisella kierroksella.
Kesän 2026 suomalaisvaraukset NHL:ssä:
1. kierros
14. Oscar Hemming, Columbus Blue Jackets
18. Oliver Suvanto, Washington Capitals
29. Juho Piiparinen, Vegas Golden Knights
2. kierros
37. Matias Vanhanen, New Jersey Devils
3. kierros