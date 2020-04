Pandemia vei Johannes Laineen yrityksiltä 15 000 euroa yhdessä päivässä, sitten hän lopetti laskemisen – kertoo nyt, mitä kriisi on opettanut

Sarjainnostuja. Näin yrittäjä Johannes Laine kuvailee itse itseään. Termi ei ole täysin tuulesta temmattu, sillä mies on tälläkin hetkellä mukana kymmenen yrityksen toiminnassa. Koronakriisi on ravistellut niistä jokaista, mutta siitä huolimatta Laineella on yksi viesti kanssayrittäjilleen: kyllä tästäkin selvitään.