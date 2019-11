Paltan Tuomas Aarto kuuli Postin työkiistan selvitysryhmän nimeämisestä tv:stä: "Tämä riita on ollut poikkeuksellisen hankala"

– Meidän varsinaisen työehtosopimuksen osalta tilanne on nähdäkseni se, että sopimus on suhteellisen valmis, mutta PAU ei ole suostunut sitä allekirjoittamaan johtuen pakettilajittelijoihin liittyvästä avoimesta kysymyksestä, Aarto sanoo.

– Tämä riita on ollut poikkeuksellisen hankala ja se on kestänyt pitkään. Lähtökohtaisesti pidän hyvänä, että kaikki keinot, jotka voivat edistää riidan lopullista ratkeamista, käytetään.

– Käytännössä tämä on kiinni siitä, milloin PAU suostuu sopimuksen tekemään. Toistaiseksi he ovat ilmoittaneet, että he eivät sitä suostu tekemään ennen kuin tämä pakettilajittelijakysymys on ratkaistu heitä tyydyttävällä tavalla.