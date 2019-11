Postin lakko on kylmää kyytiä pienyrittäjälle: Myynti vain putoaa keskellä parasta sesonkia – "Lasku on ollut suorastaan järkyttävä"

Henkarin idea on yksinkertainen. Lapsille ja miksei vanhemmillekin kertyy urheiluharrastuksista monenlaisia mitaleja vuosien mittaan, ja moni haluaa ripustaa ne kotinsa seinälle.

Henkareita hankitaan monesti lahjaksi, ja joulusesongin osuus koko vuoden myynnistä on ollut noin puolet. Tuotteita on toimitettu asiakkaille pääasiassa Postin kaikkein pienimpinä XXS-paketteina, jotka mahtuvat kirjeiden lailla postiluukusta sisään. Lakon myötä tuotteen myyntiä on kuitenkin rajoitettu.