Apuun hälytetty selvittelyryhmä alkaa avata Postin umpisolmua heti ja valmista on tarkoitus saada kolmessa päivässä

– Siksi olemme päätyneet siihen, että me ei täällä vähän aikaan istuta. Katsotaan ensin, miten 700 hengen asia saadaan järjestymään.

Hätiin pyydetyt selvityshenkilöt kokoontuvat heti perjantaiaamuna valtakunnansovittelijan toimistoon. He ovat varautuneet käyttämään työhönsä koko viikonlopun. Lasse Laatunen kertoi STT:lle torstaina, että tarkoitus on saada valmista kolmessa päivässä.

Aloite kiistan osapuolilta

– Heillähän ei ole mitään virallista mandaattia, mutta he ovat kaikki luotettuja henkilöitä, jotka ovat monissa erilaisissa neuvotteluissa olleet etsimässä ratkaisuja. Uskon, että kun nämä kaksi osapuolta luottavat heihin kaikkiin neljään, niin he myöskin näkevät, että sieltä sellainen ratkaisu on saatavissa, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä, Paatero kommentoi asiaa eduskunnassa.