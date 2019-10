Paltan Aarton synkkä näkemys: Postin työehtosopimuskiistassa loppuu aika kesken

Aarto uskoo, että näin ollen päädytään sopimuksettomaan tilaan. Ratkaisusta ei ole vielä hänen mukaansa päästy edes kunnolla aloittamaan neuvotteluja, joten on mahdotonta, että se syntyisi kahdessa viikossa. Nykyinen Postin työehtosopimus päättyy kuun lopussa.

Neuvotteluja osapuolten kesken käytiin tuloksetta eilen. Seuraavan kerran on tarkoitus neuvotella torstaina aamupäivällä.

"Työantajan tavoitteita mahdoton hyväksyä"



Se ei PAUlle sovi, sillä Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus on liiton mukaan määräystensä osalta selkeästi heikompi kuin PAUn viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

Posti on luvannut, että työntekijöiden palkat eivät laske vaan se hakee ensisijaisesti joustavuutta toimintaan. Joustavuutta olisi muun muassa se, että myös Posti voisi jakaa kirjeitä ja aikakausilehtiä aamun sanomalehtien jakelun yhteydessä. Joustavuutta haetaan myös työvuorosuunnitteluun, jossa työvuorot sovitaan nyt 5–6 viikkoa etukäteen.

– Fakta on se, että 5–6 viikkoa on todella pitkä aika, jos asiakas haluaa Postilta palvelua lyhyemmällä ajanjaksolla. Postin ainoa mahdollisuus on tällä hetkellä toteuttaa se ylitöinä, mikä tulee kalliiksi, Aarto sanoo.