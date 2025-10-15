Eläkeyhtiö Ilmarinen on noussut pörssiin listatun Postin suurimmaksi omistajaksi valtion jälkeen.
Ilmarinen hankki salkkuunsa 1,4 miljoonaa Postin osaketta, mikä vastaa 3,5 prosentin osuutta yhtiön osakekannasta.
Varma hankki Postista 1,94 prosentin osuuden, Elo 1,16 prosenttia ja Veritas 0,86 prosenttia. Myös Valtion Eläkerahasto merkitsi 0,88 prosentin siivun Postista.
Kymmenen suurimman omistajan joukossa on myös Aktian sijoitusrahasto Aktia Capital sekä Dansken Danske Invest Finnish Equity Fund.
Valtio pysyy Postin suurimpana omistajana ja pitää yhtiön osakekannasta kaksi kolmasosaa. Kymmenen suurimman omistajan hallussa on reilut 77 prosenttia Postin osakkeista.