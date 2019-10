Kommentti: Julkinen paine ajoi Postin Malisen eroon – omistajaohjauksen sietämätön vaikeus

Samaan aikaan toimitusjohtajaa ei ole saatu kammettua julkisuuteen kuin muutaman kerran. Tällainen mediapakoilu ei vain yksinkertaisesti nykyaikana käy. Jos se näyttää ylimieliseltä ja kylmältä, sitä se sitten on.

Malisen hulppeita ansioita on voitu perustella sillä, että toimitusjohtaja on valmistellut edellisen, Sipilän hallituksen linjauksella yhtiötä pörssikuntoon. Toisaalta samaan aikaan valtion omistamalla yhtiöllä on myös julkisen palvelun tehtäviä ja siksi sen mukainen yhteiskuntavastuu.