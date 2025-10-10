Pörssitaipaleensa aloittaneen valtionyhtiö Postin osakkeen hinta oli tänään perjantaina Helsingin pörssin sulkeutuessa kahdeksassa eurossa. Korkeimmillaan osake kävi reilussa 8,4 eurossa.
Valtio myi Postin osakkeita listautumismyynnissä 7,5 eurolla, joten osake päätyi vajaan seitsemän prosentin nousuun perjantaina.
Valtioneuvoston mukaan Postin osakkeet kiinnostivat sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia ja osakemyynti ylimerkittiin moninkertaisesti. Valtio omistaa vajaat kaksi kolmasosaa Postin osakkeista.
Kaupankäynti Postin osakkeilla alkoi perjantaina Helsingin pörssin pre-listalla. Päälistalla kaupankäynti alkaa ensi tiistaina.