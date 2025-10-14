Kaupankäynti Postin osakkeilla Helsingin pörssin päälistalla alkoi tiistaina. Osakkeen ensimmäinen päivä pörssin päälistalla oli nousuvireinen, sillä osake kallistui päivän mittaan 0,8 prosenttia 8,07 euroon.
Vaihdetuimpien osakkeiden listalle Postilla ei ollut asiaa, vaan kaupankäynnin volyymi jäi vaatimattomaan 1,8 miljoonaan euroon.
Postin osakkeella käytiin aiemmin kauppaa pörssin pre-listalla.
Helsingin pörssissä oli tiistaina muutoinkin nousuvireinen päivä, sillä OMX-yleisindeksi nousi 0,5 prosenttia.
Postin osakkeet ovat kiinnostaneet sijoittajia, ja osakemyynti ylimerkittiin valtioneuvoston tiedotteen mukaan moninkertaisesti. Yksityishenkilöitä sijoittajien joukossa oli noin 11 000.
Valtio myi Postin osakkeita sijoittajille 7,50 euron hintaan.
Valtio on säilyttämässä enemmistön Postin osakkeista.