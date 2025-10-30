Postipaketti räjähti Kiovan päärautatieaseman lähistöllä.
Kiovan poliisi kertoo postipaketin räjähtäneen torstaina Solomjanin piirin postissa. Aiheesta kertoo Kiev Indendent -lehti.
Viiden postin työntekjän kerrotaan loukkautuneen räjähdyksessä.
Kiovan poliisi kertoo viestipalvelu Telegramissa, että räjähdys tapahtui postin lajittelukeskuksessa yhden postipaketin tarkastuksen aikana.
– Tapahtumien olosuhteita selvitetään parhaillaan, Telegrampäivityksessä kerrotaan.
Posti, jossa räjähdys tapahtui, sijaitsee lähellä Kiovan päärautatieasemaa.
Lehtitietojen mukaan räjähdys tapahtui kansallisen postipalvelu Ukrposhtan lajittelukeskuksessa.
Räjähdyksessä loukkaantuneiden kerrotaan saaneen ensihoitoa jo tapahtumapaikalla.