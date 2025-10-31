Joensuussa on viety kirjeitä ihmisten postilaatikoista ja tuhottu niitä.
Joensuun Noljakan alueella on viety postilaatikoista kirjeitä ja henkilökohtaista postia. Poliisi kertoo Joensuuta kiusaavasta ilkivalta-aallosta tiedotteessaan.
Osa postista on revitty ja heitetty maastoon. Poliisi kertoo löytäneensä tuhottua postia alueelta.
Poliisi tutkii tapauksia ja kertoo epäilevänsä viestintäsalaisuuden loukkausta sekä vahingontekoa.
Silminnäkijähavaintojen mukaan paikalta on poistunut nuoria lapsia.
Poliisilla on tiedotteessaan vanhemmille ja huoltajille viesti: keskustelkaa lastenne kanssa asiasta.
– On tärkeää muistuttaa lapsia siitä, että muiden postin avaaminen tai vahingoittaminen on rikos, vaikka teko tapahtuisi ajattelemattomuudesta.
Mahdollisista uusista havainnoista pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisilaitoksen kanavien kautta tai hätänumeroon 112, mikäli teko on parhaillaan käynnissä. Myös asiasta jotain tietäviä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin.