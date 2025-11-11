Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava HJK järjestää tänään tiistaina lehdistötilaisuuden liittyen päättyneen kauden aikana ja sunnuntaina päätöskierroksellakin esille nousseeseen fanien häiriökäyttäytymiseen. MTV Urheilu seuraa klo 13.00 alkavaa lehdistötilaisuutta suorana tässä artikkelissa.

HJK:n kannattajat ovat olleet kauden aikana useampaan kertaan esillä häiriökäyttäymisen vuoksi. Viimeisimpänä asia nousi jälleen tapetille viime sunnuntaina, kun HJK:n ja KuPSin välinen Veikkausliigan päätösottelu oli häiriökäytöksen vuoksi keskeytettynä liki tunnin.

HJK pitää tänään lehdistötilaisuuden asian tiimoilta. Lehdistötilaisuudessa on määrä käydä läpi, miten jättiseura aikoo jatkossa puuttua kannattajiensa häiriökäyttäytymiseen, jotta vastaavanlaisia tilanteita ei enää nähtäisi.

Seuraa kello 13.00 alkavaa HJK:n lehdistötilaisuutta suorana pääkuvan videolta.