Tokion MM-kisojen päätöslaji kiekonheitto sai farssimaisia piirteitä säähaasteiden vuoksi. Koko kilpailu oli vaakalaudalla, kertoo Expressen.

Kiekkokisa keskeytettiin, kun Tokion stadionilla alkoi sataa rajusti. Lopulta ratkaisu saatiin aikaan pari tuntia aikataulusta myöhässä.

Jopa MM-kisojen päätösseremonia ehdittiin järjestää sillä välin, kun kiekkomiehet odottivat kisan todellista alkua.

Kilpailu päätettiin lopulta vetää läpi. Olosuhteet olivat erittäin huonot. Kiekkorinki oli liukas, ja useat heittäjät liukastelivat vaarallisesti. Voiton vei lopulta päätöskierroksen kammokaaren turvin Ruotsin Daniel Ståhl.

Ståhlin Expressenille kertoman mukaan kisajärjestäjät antoivat rankkasateen aikana kilpailijoille kolme vaihtoehtoa: kisata säästä huolimatta, jatkaa huomenna tai perua koko homma.

– Siitä tuli demokraattinen äänestys. Kuusi miestä halusi kilpailla tänään ja kuusi kieltäytyi kilpailemasta, Ståhl paljastaa.

Yksi siirtämisen kannalla ollut oli Liettuan Andrius Gudzius.

– Minulle olisi ollut parempi, että finaali olisi ratkaistu huomenna. Kaaduin lämmittelyssä enkä pystynyt heittämään normaalisti, hän kertoo.

Myös Australian Matthew Denny olisi halunnut heittää vasta maanantaina.

– Jos se olisi ollut mahdollista, en olisi välittänyt, olisiko stadionilla ollut 100 000 vai 200 ihmistä. Mutta ymmärrän, että ihmiset halusivat nähdä kisan. Se ei kuitenkaan ollut paras tapa näyttää kykyjämme, Denny sanoo.

Ruotsin joukkueenjohtaja Kajsa Bergqvist suhtautuu kulisseissa järjestettyyn äänestykseen kriittisesti.

– Minusta se on outoa. Sellaiset päätökset kuuluvat kilpailun johtajille ja tuomareille. Ei urheilijoille, jotka äänestävät tietysti sen mukaan, mikä on heille edullisinta, Berqvist sanoo.

Koska äänestys meni tasan 6–6, ratkaiseva ääni tuli järjestäjiltä, kertoo Ståhl.

– Järjestäjät tulivat sanomaan, että meidän on jatkettava. Sitten oli vain annettava mennä. Puolet porukasta valitti, mutta minä olin täysin keskittynyt.

MM-kulta on kiekkosankari Ståhlille uran kolmas. Hän on myös olympiavoittaja.