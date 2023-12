Pakkomuuttoja, lapsiperheköyhyyttä ja enemmän työllisiä – tämä tiedetään nyt kiistellyistä sosiaaliturvan leikkauksista

Tulevasta saatiin esimakua tänään, kun täysistunnossa käsiteltiin toimeentulotukeen tehtävää muutosta. Hallituksen tarkoituksena on se, että toimeentulotuen saajia voitaisiin ohjata muuttamaan halvempaan asuntoon, jos asumismenoja pidetään liian suuria.

– Perustuslaki ei edellytä, että kaiken hintaiset asumismenot tulisi toimeentulotuella kattaa. Ja siitähän tässä on kyse, kansanedustaja Mia Laiho (kok.) totesi täysistunnossa.

– Toimeentulotukea kyllä saa, jos siihen on tarvetta ja sikäli ihmisistä huolehditaan. Meillä tämä tukisysteemi on kuitenkin sellainen, ettei ihmisten välttämättä edes kannata lähteä töihin. Se on aika vinoutunutta, että jos haluaa töihin, mutta se ei kannata rahallisesti, Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen totesi.