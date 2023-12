Lapsiperheköyhyyden tilannetta vertailtiin – Suomen sijoitus "poikkeuksellisen huono"

Sen sijaan Suomi romahti sijalle 26, kun tutkimuksessa verrattiin lapsiköyhyysasteen muutosta ajanjaksojen 2012–2014 ja 2019–2021 välillä. Tiputus johtui siitä, että lapsiköyhyysaste on pysynyt Suomessa ennallaan vuoden 2012 jälkeen, Unicef kertoo.

"Poikkeuksellisen huono"

Suomi on yleensä sijoittunut tutkimuksissa viiden kärkimaan joukkoon, sanoo Suomen Unicefin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

– Suomi on näyttäytynyt eräänlaisena lasten hyvinvoinnin mallimaana. Tämänvuotinen sijoitus on poikkeuksellisen huono, Koskinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa tuore tutkimus osoittaa, että sekä vauraammat että köyhemmät maat pystyvät vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Vertailun maista 17 on onnistunut vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Osassa maista köyhyys on vähentynyt jopa 30 prosenttia.

– Suomalaisten päättäjien on ymmärrettävä, että lapsiperheköyhyys on todellinen ja vakava ongelma. Suomessakin on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin, Koskinen vaatii.