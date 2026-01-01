Alkanutta vuotta vietetään kireässä pakkassäässä ympäri Suomen.

Ilmatieteen laitos kertoo päivän olevan laajalti poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva.

Maan pohjoisosissa lämpötilat ovat tänään −20 ja −35 asteen välillä.

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat vaihtelevat −10 ja −20 asteen välillä. Lounaisrannikolla päivä on kuitenkin lämpimämpi, ja lämpötilat pysyttelevät −2 ja −10 asteen välillä.

Iltaa kohden lännessä voimistuva tuuli lisää pakkasen purevuutta, minkä vuoksi ilma voi tuntua jopa yli 5 astetta mittarilukemia kylmemmältä.

Lounaisilla merialueilla tuuli voi illalla nousta jopa myrskylukemiin.

