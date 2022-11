Pakeneminen Hersonista on jopa merkittävämpi käänne sodassa kuin tappio Harkovassa, sanovat sota-asiantuntijat: "Nöyryyttävää Putinille"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Venäjän on ollut vaikeaa puolustaa ja huoltaa Dnepr-joen länsipuolista aluetta jo kuukausia. Eli sinänsä Venäjän olisi pitänyt vetää joukkonsa sieltä jo aikaisemmin, Käihkö sanoo MTV Uutiset Livessä.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on samoilla linjoilla.

– Luulen, että tämä vetäytymispäätös on muhinut pidempään.

– Venäjä on menettänyt aloitteen täysin tässä sodassa, Toveri tiivistää.

Merkittävä tappio Venäjälle

– Herson on kuitenkin strategisesti huomattavasti merkittävämpi kuin Harkova. Symbolisesti tämä on valtava arvovaltatappio Venäjälle.

Tätä Käihkö perustelee sillä, että Herson on ainut Dnepr-joen länsipuolella oleva alue, josta Venäjä olisi voinut jatkaa hyökkäystään länteen päin. Käihkö sanoo, että Herson on toistaiseksi ainut alueellinen pääkaupunki Ukrainassa, jonka Venäjä on onnistunut valloittamaan.