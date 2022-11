Venäjän eliittijoukoilta kovaa kritiikkiä sotilasjohdolle: "He kutsuvat meitä tykinruoaksi" – Shoigu esiintyi "erikoisoperaation" päämajassa

Shoigun ilmeet eivät videolla olleet kovin iloisia, eikä se ole ihme. Viime päivinä rintamalta on virrannut raportteja Venäjän mittavista tappioista.

Sotilaat: Menetimme 300 sotilasta neljässä päivässä

Esimerkiksi Venäjän eliittijoukoiksi lukeutuvan merijalkaväen 115. prikaatin sotilaat kirjoittivat paikalliskuvernöörilleen Vladivostokiin kirjeen, jossa he syyttivät sotilasjohtoa satojen miesten menetyksestä.

– He [komentajat] eivät välitä mistään muusta kuin mahtailusta. He kutsuvat ihmisiä lihaksi [tykinruoaksi].

He syyttivät Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia komentajien suojelusta. Shoigun vierailusta julkaistulla videolla moni sosiaalisessa mediassa kiinnittikin huomiota siihen, ettei Gerasimovia näkynyt paikalla.

Puolustusministeriöltä poikkeuksellinen vastaus

Venäjän sotilasjohto on tiedostanut eliittijoukkojen valitukset.

Maanantaina myös puolustusministeriö poikkeuksellisesti otti kantaa merijalkaväen sotilaiden väitteisiin, vaikka se on vain yksi lukuisista rintamalta kantautuneista väitteistä .

Sekä Reuters että ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoittavat poikkeuksellisen vastauksen viittaavaan siihen, että Venäjän joukot ovat erittäin kovan paineen alaisena itäisessä Ukrainassa. Niin kovan, että se koki tarpeelliseksi "korjata" taisteluista leviäviä väitteitä.