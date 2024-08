Asiantuntijat kertovat, minkä alueen Ukraina mahdollisesti pyrkii ottamaan haltuunsa Venäjällä seuraavaksi

Alue sijaitsee länteen Venäjän Kurskin alueesta, jolle Ukraina on hyökännyt pian kahden viikon ajan.

Ukraina on kertonut kahdesta siltaiskusta. Tämänpäiväisten venäläistietojen perusteella myös kolmatta siltaa on vahingoitettu, kertoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö .

– Julkisten tietojen mukaan Ukrainan eteneminen on hidastunut merkittävästi. Siltojen tuhoaminen on varmaan tärkein yksittäinen uutinen sieltä suunnalta, Käihkö sanoo.

Mahdollisia vaikutuksia Venäjän vastaiskuun

Ukrainan mukaan se on pian kaksi viikkoa jatkuneessa hyökkäyksessä saanut haltuunsa alueita jo noin 1 000 neliökilometrin verran.

– Se on ihan mahdollista, jos ja kun nyt venäläisten huoltoyhteydet vaikeutuvat. Se voisi olla ukrainalaisten toive tällä liikkeellä, Käihkö sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että hyökkäyksen tarkoituksena oli luoda puskurivyöhyke Venäjän alueelle, jotta Ukraina voisi suojella väestöään.

On mahdollista, että Ukraina yrittää samanlaista liikettä nyt Kurskin alueella.

– Tietysti ero on se, että tämä nyt on Venäjän aluetta ja Venäjällä on suurempi motivaatio pitää kiinni alueesta.